英聯盃決賽賽後的焦點除了在於曼城完成四連霸外，球迷再次重新入場觀賞比賽亦備受關注。周日一戰多達7,773名球迷走入溫布萊球場睇波，比賽現場再次出現球迷歡呼、歌唱的聲浪，賽後一眾領隊及球員都表示球迷重返球場的感覺一流。

隨着上周的英足盃四強李斯特城對修咸頓允許4,000名球迷入場後，一周後英聯盃決賽增至允許8,000名球迷入場，而當中曼城及熱刺兩隊獲分各2,000張的門票，其餘4,000張門票就分予溫布萊所在區份的居民以及醫護人員。即使入場人數只有溫布萊球場8萬人容量的10%，但兩隊球迷難得入場亦落力打氣，令現場氣氛熾熱。車路士名宿，現時擔任BBC足球評述員的瑟頓在看見球迷重新回到球場後，都感歎一句，「再次感受到足球。」

賽後一眾球員對球迷再次入場同樣感到興奮，射入奠勝一球的拿樸迪就表示很高興球迷可以再次入場，「我們原本希望可以有更多球迷入場，但仍然很高興他們可以到場支持我們。」領隊哥迪奧拿就指周日入場的2,000名藍月球迷就是今季所有球迷的代表，而球隊上下就是為了他們博盡奪冠。

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