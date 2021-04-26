英超周一公佈首兩位入選英超名人堂的球員名單，最終由英超史上的入球最多的舒利亞和曾四奪英超金靴的法國前鋒亨利入選。

原本英超在2020年2月宣佈設立英超名人堂，以表揚自1992年以來，在英超中展現出非凡才華的一眾傳奇球員，並在3月19日公佈首兩位入選名人堂的球員，要獲得入選英超名人堂的資格，該名球員必須是退休球員，並且需要在英超征戰過才會被考慮成為候選人。不過，由於疫情在歐洲肆虐，賽會取消了去年的英超名人堂頒獎典禮，亦未球公佈入選名人堂的球員名單。

事隔一年後，周一賽會宣佈兩位入選英超名人堂的球員名單，分別是英格蘭射手舒利亞和法國前鋒亨利。曾效力布力般流浪和紐卡素的舒利亞分別為兩支球隊攻入過百球，他亦以260球成為英超史上的入球最多的球員；而效力阿仙奴8季的亨利曾4度贏下英超金靴，亦以228球為球會史上最佳射手。舒利亞表示：「當你看到英超有這麼多出色的球員，我為我能進入名人堂感到非常榮幸，很感謝我過去所有的隊友和教練。」

亨利則表示：「能夠與舒利亞共同成為首批進入名人堂的球員，對我來說是更加特別。假如你在我生涯初告訴我能入名人堂，我絕對不會相信你，這絕對是一個榮譽。」

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