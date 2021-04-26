周日英聯盃決賽熱刺0:1不敵曼城，無法打破球隊近13年來的錦標荒，賽後熱刺雙星孫興民及哈利卡尼，前者做喊包要對手曼城球員安慰，後者卡尼為熱刺雖已轟入219球，但最終只換來多次亞軍，今場還要目送前隊友基爾獲加再收獲冠軍，即將28歲的卡尼今夏不走還待何時？

自從07/08球季英聯盃決賽，熱刺加時險勝車路士捧盃之後，球隊此後13年曾4次殺入盃賽決賽，包括08/09、14/15、20/21年的英聯盃及18/19年歐聯決賽，惜最終均與冠軍擦身而遇，當中孫興民吞敗後再次淚灑球場，更需要曼城的根度簡及菲爾科頓上前安慰，賽後領隊賴恩美臣亦表示：「我知道那種感覺，他們心靈受挫是很正常，這證明了他們很在乎，這些球員很關心球會，我們今天嘗試了，但還是遠遠不夠好，這是很難接受。」

孫興民沮喪一幕當然令人心痛，他的拍檔哈利卡尼目無表情更令人心傷，今年7月即將28歲的卡尼，雖然已為熱刺上陣331場狂轟219球，但卻換不到一個冠軍，雖然卡尼今場仍表現出自己的水平高於隊友，但憑一己之力仍難帶領熱刺捧盃。更令卡尼心傷的是，他的前熱刺隊友基爾獲加自離隊後，在曼城已收獲了7個冠軍，現時仍未找到主帥的熱刺似乎將有下滑趨勢，外界料卡尼今夏恐向熱刺攤牌要求離隊。

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