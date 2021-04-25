拉素在周一意甲迎AC米蘭時，兩隊基本上都不容有失，雖然牌面上米蘭稍勝，但拉素近季於主場鬥米蘭常保不敗，不妨直取兩隊打和，並補中位數為[10.5球]的角球「細」。（球賽編號：星期一17；now638、有線654、662及無綫myTV Super301台明日2:45am直播）

未計今輪聯賽，意甲除榜首國際米蘭以32戰得76分領放外，第2位的米蘭至排第6位且少打1場的拉素其實不過相差8分，由於意甲前四可獲下屆歐聯參賽資格，5、6位則獲歐霸盃參賽權，所以2至6位球隊在餘下比賽都要去盡。拉素本來形勢不俗，偏偏上仗鬥拿玻里卻大敗2:5，四連勝走勢終止之餘，更被第5位的拿玻里把領先優勢擴大至5分，若不急起直追，隨時被後面的球隊趕過。

兩隊「角球細」常客

由於拉素上仗被大炒，教練施蒙尼恩沙基今役料會在個別位置作變動，讓中場安達斯彭利拿復任正選，配合主力如前鋒恩莫比尼等爭取入球。拉素近季迎米蘭經常保不敗，近6次共獲1勝4和1負（見附表1），今役和味亦濃。目前以66分排第2的米蘭今役亦要搶分保前4，雖然米蘭近4場有2場失分，今役也有前鋒伊巴謙莫域上陣成疑，但其餘主力如拉菲爾利亞奧及中場基斯爾等都能候命，有力在拉素身上搶分。

另外，由於拉素與米蘭今季的角球都偏少，前者近8場7場角球開[10.5球]「細」，後者近10場更有9場角球開[10.5球]「細」，今役亦可補角球開[10.5球]的「細」。

拖連奴求護級博和「玻」

至於周一早場拿玻里作客護級分子拖連奴時，由於拿玻里作客表現一般，各項賽事近11場客戰僅3勝，今役又有後衞文奴拿斯停賽，拖連奴又要搶分護級，於主場韌力亦不俗，近9場主場有6場和波（見附表2），當中對手包括前列分子祖雲達斯，因此，今役不妨扒冷吼兩隊打和。（球賽編號：星期一6；now638、有線654及無綫myTV Super301台明日0:30am直播）

文：數人