歐超聯餘波未了，西甲皇家馬德里在周二歐聯四強主場對英超車路士賽前，該隊主帥施丹被問到是否願意公開支持備受評擊的皇馬會長佩雷斯時，也不願公開表態，並表示不會回答關於歐超聯的問題。

由於佩雷斯為歐超聯主要推手之一，在歐超聯土崩瓦解後，他成為眾矢之的。施丹被問到是否仍支持佩雷斯時，也不敢公開表態。他說：「會長（佩雷斯）知道我內心的想法，而在這裏我們準備周二的歐聯比賽。其他的我們不感興趣，現在也非討論的時刻。我們將進行歐聯四強比賽，這是我們唯一討論的事情。」

對外界盛傳歐洲足協（UEFA）將重罰皇馬，甚至可能將皇馬逐出下屆歐聯賽事，施丹就希望UEFA不會作出如此處分。他說：「我們明天要踢歐聯四強，抱歉我不會回答有關歐超聯的問題。現在就皇馬是否參加下屆歐聯有很多評論，但我們要集中精神在明天的比賽，其他則不能控制。大家都想在下屆歐聯見到皇馬，這就是我的意見。」

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