賀歲盃可說是本地球壇最早期的外隊賽，據足總歷史顯示，首次賀歲盃於1908年舉行，當時由港會、香港服務業聯會與上海足球會對賽，這項有過百年歷史的賽事模式不斷轉變，曾是球迷引頸以待的大賽，惟近年逐漸式微，淪為足總眼中雞肋。

足總出版的90周年特刊指，最早期賀歲盃多以埠際賽為主，由香港、澳門、上海及東南亞球會對陣，當中上海經常來港參賽，算是最早期的滬港盃。除兩次世界大戰外，賀歲盃基本上從沒間斷。

1951年，足總正式把賀歲盃定制，並開始邀請世界各地的球會來港，計有葡萄牙賓菲加，士砵亭、巴西高士路、荷蘭的鹿特丹斯巴達及捷克布拉格斯巴達等。

1983年，足總為賀歲盃引入商業贊助，並邀請歐洲及亞洲球會來港與港聯作賽，曾贊助此賽的有樂怡新地、萬寶路及嘉士伯等，當中嘉士伯為贊助歷時最長的贊助商，由1993至2007年，期間曾來港賀歲的國家隊包括墨西哥、瑞典、丹麥、日本、南韓、伊朗及巴西等，球星有白蘭高、史岱哲哥夫、三浦知良、朗拿甸奴及朴智星等。

自嘉士伯不再贊助，足總試過承辦，可是出現嚴重虧蝕，之後將主辦權外判球會，自此賽事吸引力大減，如遇球會無意承辦，足總為保這個傳統，試過以港隊對港聯頂替，這兩年賽事就因疫情停辦。