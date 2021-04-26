周日NBA常規賽拓荒者主場迎戰灰熊，近況平平的當家球星尼拉特（Damian Lillard）整晚27投僅8中，拿下23分6籃板和5助攻，惟拓荒者接近全晚被灰熊領先，最後以113:120敗陣，吞下五連敗。尼拉特賽後自責表示，自己應要打得更好。

拓荒者昨日被小馬爬頭跌落西岸第七位，跟他們近日狀態低迷的情況有關，尼拉特近五場常規賽平均命中率只有約3成，另一後衞麥高倫（C.J. McCollum）表現亦不穩定。今戰面對第八的灰熊可謂是季後賽附加賽預演，但拓荒者今場命中率只有37.1％，賽事前半段與灰熊拉鋸過後，下半場被對手拉開分數。

對於球隊連輸五場，尼拉特認為自己作為主力，應要承擔責任：「我打得不夠好，我在場上是因為我是最大機會帶領球隊獲勝，我要打得更好。如果你連敗又連敗後都沒有氣餒，沒有覺得自己要贏的話，那就是個問題，我肯定我們全部人現在都很氣餒。」

香港時間周一常規賽戰果

黃蜂 125:104 塞爾特人

網隊 128:119 太陽

拓荒者 113:120 灰熊

巫師 119:110 騎士

鷹隊 111:104 公鹿

魔術 112:131 溜馬

註：前者主場

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