聯盟一哥爵士周一搶先取得今季季後賽資格，成為全聯盟第一支躋身季後賽的球隊。他們已連續五年打入季後賽，創下隊史第二長季後賽紀錄。

西岸榜首兼全聯盟戰績最佳的爵士，周一並沒有任何比賽，但由於第八位的灰熊這天主場以120:113擊敗第七位的拓荒者，即使這兩隊在餘下所有賽事勝出，追平爵士的44勝28負戰績，而爵士剩下的12場常規賽亦全部落敗，這支西岸一哥的種籽排名仍不會低於西岸第6位，故已篤定西岸前六名的爵士，肯定不用參與季後賽附加賽，成為今季首隊晉身季後賽的球隊。

這將是爵士連續五季闖入季後賽，創下隊史第二長連續打入季後賽的紀錄，他們最長紀錄是1984至2003年連續20年殺入季後賽，是NBA歷來第三長紀錄。他們去季季後賽於西岸首圈在領先場數3:1之下，竟被金塊在搶七戰淘汰。他們今季表現突飛猛進，創下隊史最佳的主場24連勝，現時以44勝16負排西岸榜首，領先第二位太陽及第三的快艇2場勝差，亦是全聯盟成績最好的球隊。

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