周日英超尾場賽事，位列尾二的西布朗作客鬥中游份子的阿士東維拉。球隊雖然開賽早段已落後一球，但靠馬圖斯佩雷拉的入球以及對手中堅泰朗明斯的烏龍反先。然而補時兩分鐘階段，因一次後防失誤慘被維拉前鋒基倫戴維斯門前篤入，最終被逼和2:2痛失兩分，在尚餘5輪落後9分之下，最快下輪賽事「失救」，宣告護級失敗。

周日早場原排尾四得33分的般尼作客爆大冷4球大勝狼隊，亦令西布朗及富咸的護級形勢更為嚴峻。今仗開波僅9分鐘作客的西布朗更遭受打擊，中堅森美艾查爾被指禁區內侵犯巴克里，球證直指12碼，安華艾加斯操刀一射中鵠助主隊先開紀錄。

不過，近三場贏出兩場的西布朗火速有回應，22分鐘維拉中堅安斯干沙侵犯美蘭尼爾斯，球證再度判罰12碼，馬圖斯佩雷拉射入扳平。完半場前西布朗更有多番機會反先，可惜未能把握，不過易邊再戰僅2分鐘因維拉一次後防解圍失誤，皮球落左麥巴耶戴亞尼腳下後壓入禁區起腳，省中泰朗明斯入網成功助客隊反先。

此後主隊積極反撲，但西布朗門將森莊士東表現出色，多番撲出對手攻門。原以為可以保住勝局護級保持一線生機，可惜補時兩分鐘維拉一次傳中，奧尼屈堅斯尾柱頭槌二傳至門前，西布朗後衞基爾巴特利打算心口控予門將，但對手前鋒基倫戴維斯後發先置門前加一腳篤入，最終成功逼和西布朗。西布朗賽後得25分，落後尾四的白禮頓多達9分，在得失球嚴重落後之下，只要下輪對狼隊輸波，而白禮頓對列斯聯全取三分，將會護級失敗重返英冠。

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