如果說歐霸盃是西維爾的專屬盃，在英格蘭，英聯盃現在就是曼城的私家盃。從2018年起四連霸，哥迪奧拿麾下的曼城追平了1981至84年同樣四奪該盃的利物浦，寫下光輝一頁。

不過，說回這場比賽，曼城倒是贏得不易，從一開賽就向熱刺施壓，幾乎讓對手過不到半場，但腳腳射門都無功而返，雖說熱刺今場防守有不少值得稱許的地方，但也靠一定的運氣，才頂住了對方的猛攻；換邊後，他們雖然繼續集中火力攻對手，但也不難見進攻的節奏稍稍放慢，這相信與球隊自國際賽期後重開戰幔，已經連續3周都要「一周雙賽」有關，球員疲態已經越來越顯眼；畢竟熱刺真的縮得太後，即使換邊後的反擊已比上半場比較放得開，仍對曼城防線造成的威脅不算大，久守必失的道理，後半段終於再也頂不住，輸在對方一個死球手上。

上周英足盃四強被車路士淘汰，曼城四冠夢碎，剩餘三冠可衝，前後一個禮拜從悲傷變快樂，拿下今季首個冠軍。不過，哥帥恃住球隊陣容強大、甚麼盃都要盡攬的心態，始終為他們帶來太大的體力負擔。利物浦對上兩三年就懂得及時放棄一兩個細盃，保留體能衝擊英超與歐聯，某程度上是對他們有幫助。眾所周知，曼城最想摘下的就是歐聯錦標，周中要硬撼前熱刺主帥普捷天奴率領的巴黎聖日耳門，必然比起今場對熱刺，需要花費更多的精神，消耗更多的體力。

不難發現，之前「雙殺」多蒙特的歐聯八強兩回合比賽，曼城已不是踢得特別具霸氣，上周對車仔亦然，甚至周中英超對阿士東維拉也是「僅熟格」，和早幾個月一直保持連勝時的狀態有出入。前場球員近期表現不算十分醒神，不論根度簡、馬列斯及祖奧簡斯路，都沒有早幾個月般突出，或者菲爾科頓和奇雲迪布尼仍然保持一定水準及活力，但始終未必可以掩蓋球隊缺少一名看家射手壓場。自阿古路今季不復當年，傷多過踢，「耶穌仔」加比爾捷西斯也一如以往難予人信心下，曼城較早前令人欽佩一樣東西，就是點點開花，但來到今個月，這一種東西開始離他們而去，其實這也是哥迪奧拿未必能在現刻解決的問題。

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