歐超聯餘波未了，繼有傳格拉沙家族願出售曼聯外，另一同意加入歐超聯的英超球會阿仙奴也可能易手。英國傳媒報道，瑞典億萬富豪兼串流音樂平台Spotify創辦人Daniel Ek樂意由大受抨擊的班主高安基手中收購阿仙奴之餘，更找來槍手三大名將伯金、亨利和韋拉幫手。據了解交易如落實的話，三人未來都會重返阿仙奴，並擔任球會要職。

據英國《每日電訊報》報道，Daniel Ek早前在Twitter公開表示有意收購阿仙奴後，已即時展開行動，並已「成功爭取」伯金、亨利和韋拉的支持。三人並已答應如果Daniel Ek真可成功入主的話，都願意重返阿仙奴，成為球會和球隊的高層。

分析指今次伯金、亨利和韋拉表明高安基及其家族離開阿仙奴便會回巢，勢對這位美國老闆構成更大壓力。亨利接受《每日電訊報》訪問時，更點名高安基只是商人，對足球根本一曉不通。亨利說：「他們（高安基家族）以經營一間公司而非一間球會的方法去管理阿仙奴，這已是眾所周知的事。」

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