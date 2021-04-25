周日德甲，聯賽第二位的RB萊比錫主場對史特加，13分鐘史特加的艾哈馬達直紅被逐，萊比錫下半場憑阿馬度希達拉和科斯貝治的12碼，2:0輕取全上周六爆冷輸波的拜仁慕尼黑未能提早封王。

上周六爆冷輸波的拜仁，假如今仗萊比錫輸波全失3分，拜仁就能提早封王。開賽14分鐘，史特加的艾哈馬達飛鏟阿馬度希達拉，球證先以黃牌警告，但經VAR協助後，球證改罰紅牌，令客隊早早就要以10人應戰。不過，萊比錫上半場攻勢疲弱，最具威脅的埋門出現在37分鐘，尼干古把握對方頭槌解圍不遠，禁區左腳第一時間撞射，被對方門將飛身撲走，雙方半場打成0:0平手。

換邊後1分鐘，萊比錫的丹尼爾奧莫右路傳中，阿馬度希達拉禁區頭槌跳頂破網，助球隊打破僵局；66分鐘，科斯貝治禁區被對方守將推跌，球證直指12碼，這位瑞典中場親自操刀中鵠，最終助萊比錫以2:0擊敗對手，賽後31輪取得64分，落後榜首的拜仁7分，由於尚餘三輪賽事，令拜仁未能在本周封王。拜仁下場聯賽將會在下月8日主場鬥慕遜加柏，屆時假如贏波就能在提早封王。

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