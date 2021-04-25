巴塞隆拿憑基沙文梅開二度，作客以2:1反勝10人應戰的維拉利爾，暫時追上第2位的皇家馬德里同積71分。

巴塞隆拿作客維拉利爾，16分鐘先有法蘭基迪莊錯失良機，門前無人看管起腳，竟被對方門將沙治奧阿辛祖門線前飛身救出。這邊廂不入，黃潛26分鐘憑一次後場組織，中堅柏奧托利斯地波直傳給走位的卓禾斯，對方殺入禁區盤過門將達史特根後推射空門得手，意外領先。

不過，巴塞28分鐘，就靠基沙文突破越位陷阱，接應奧斯卡文古沙長傳後，入禁區乖巧挑過沙治奧阿辛祖入網，扳成1:1。7分鐘後，再憑對手回傳失誤，在禁區內輕鬆射破阿辛祖十指關，反超前2:1。

下半場巴塞仍然掌控戰局，而維拉利爾踢至65分鐘有文奴捷古路斯侵犯美斯直紅被逐，餘下時間10人應戰返魂乏術，讓巴塞保持2:1勝局至完場。

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