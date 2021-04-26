曼城領隊哥迪奧拿帶領藍月贏得今季聯賽盃冠軍後，是他自08/09球季擔任西甲巴塞隆拿主帥起，職業生涯第30個主要錦標，成績驕人。另外，哥帥更可說是「決賽之王」，他所率領的球隊曾15次晉級盃賽決賽（不計算一場過的賽事如英格蘭社區盾和歐洲超級盃等），結果14次捧盃而回，成功率達93.3%，說哥帥是現今球壇最成功的主帥，一點也不誇張。

哥迪奧拿盃賽決賽紀錄

年份 執教球會 賽事

2021年 曼城 英聯盃決賽曼城1:0勝熱刺

2020年 曼城 英聯盃決賽曼城2:1勝阿士東維拉

2019年 曼城 英足盃決賽曼城6:0勝屈福特

2019年 曼城 英聯盃決賽曼城0:0和車路士(互射12碼勝4:3)

2018年 曼城 英聯盃決賽曼城3:0勝阿仙奴

2016年 拜仁慕尼黑 德國盃決賽拜仁慕尼黑0:0和多蒙特(互射12碼勝4:3)

2014年 拜仁慕尼黑 德國盃決賽拜仁慕尼黑2:0勝多蒙特

2013年 拜仁慕尼黑 世冠盃決賽拜仁慕尼黑2:0勝拉查體育會

2012年 巴塞隆拿 西班牙盃決賽巴塞隆拿3:0勝畢爾包

2011年 巴塞隆拿 世冠盃決賽巴塞隆拿4:0勝山度士

2011年 巴塞隆拿 歐聯決賽巴塞隆拿3:1勝曼聯

2011年 巴塞隆拿 西班牙盃決賽巴塞隆拿0:1負皇家馬德里

2009年 巴塞隆拿 世冠盃決賽巴塞隆拿2:1勝學生隊

2009年 巴塞隆拿 歐聯決賽巴塞隆拿2:0勝曼聯

2009年 巴塞隆拿 西班牙盃決賽巴塞隆拿4:1勝畢爾包

哥迪奧拿決賽捧盃率：93.3%

哥迪奧拿30冠記錄表

球季 執教球會 賽事

20/21 曼城 英聯盃冠軍

19/20 曼城 英聯盃冠軍、社區盾冠軍

18/19 曼城 英超冠軍、英足盃冠軍、英聯盃冠軍、社區盾冠軍

17/18 曼城 英超冠軍、英聯盃冠軍

15/16 拜仁慕尼黑 德甲冠軍、德國盃冠軍

14/15 拜仁慕尼黑 德甲冠軍

13/14 拜仁慕尼黑 德甲冠軍、德國盃冠軍、世冠盃冠軍、歐超盃

11/12 巴塞隆拿 西班牙盃冠軍、西超盃冠軍、世冠盃冠軍、歐超盃冠軍

10/11 巴塞隆拿 歐聯冠軍、西甲冠軍、西超盃冠軍

09/10 巴塞隆拿 西甲冠軍、西超盃冠軍、世冠盃冠軍、歐超盃

08/09 巴塞隆拿 歐聯冠軍、西甲冠軍、西班牙盃冠軍

資料來源：transfermarkt

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