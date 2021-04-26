足總今晨召開港超聯會議，商討今季聯賽爭標組及護級組賽事安排，足總總幹事袁文川會後表示，球會一致希望盡快完成爭標及護級組賽事，故向亞洲足協提出延遲尚未獲政府批准在港舉行的亞協盃，以騰出賽期完成本地賽事。

今季港超聯再受疫情影響，世盃外及亞冠盃分組延至六月，足總承辦亞協盃J組賽事令港超聯第三循環、即爭標及護級組出現變數。袁文川表示八隊同意保留第三循環，足總將以天氣及合約問題，向亞洲足協提出將原定於下月14日展開的的亞協盃J組延期，以騰出檔期，希望五月內完成今季賽事。

亞洲足協早前公佈有東方龍獅及理文兩隊港超球會同組的亞協盃J組在港舉行，但足總至今未獲政府批準以「隔離泡泡」形式安排賽事，袁文川稱如亞洲足協同意將亞協盃延期可提升承辦賽事機會。如亞洲足協不接納延期建議，爭標及護級組或要押後至七月。

東方總監李志堅表示提出將亞協盃延期是解決賽期的「最佳方案」:「外隊來港要獲批准才可購買機票，與其繼續等，不如延遲，而爭標及護級組是季前已定賽制，各隊望完成賽事的方向進行是好事。」足總副主席黃良柏為提高護級組刺激性，提出護級組每場設最佳球員，獲選球員可獲一萬元獎金。黃副主席早前決定出資20萬元作為護級組的冠軍獎金，現再加碼贊助。足總早前通過連續兩季取消港超聯降班制。

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