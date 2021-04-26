熱刺周日出戰英聯盃決賽，全場捱打之下最終在尾段失守，以0:1不敵曼城飲恨，再一次失落獎盃，自08年贏得英聯盃後陷入長達13年的冠軍荒。輸波之後，一向易喊的熱刺前鋒孫興民又做喊包，更要對手曼城的球員安慰。

自從07/08球季英聯盃決賽，熱刺加時險勝車路士捧盃之後，球隊此後13年未嘗冠軍滋味，不論19年的歐聯決賽抑或今年的英聯盃決賽始終無法打破冠軍荒。據統計指出，熱刺與北倫敦死敵阿仙奴同為史上出戰英聯盃決賽5次以上但輸多贏少的球隊，今季為熱刺第9次出戰英聯盃決賽，輸波之後戰績為4勝5負，僅比阿仙奴的6負好。

一向為喊包的熱刺前鋒孫興民今仗吞敗之後，再一次淚灑球場，不論同隊隊友加里夫巴利，抑或對方的根度簡及菲爾科頓均有上前安慰。過去這位南韓前鋒不乏因輸波當眾落淚的場面，14及18年南韓國家隊於世界盃分組賽出局，孫興民同樣哭成淚人，18年對墨西哥一役落敗後於更衣室與南韓總統文在寅見面時落淚更成為經典一幕。

執教生涯第二場即要應付英聯盃決賽的熱刺暫代領隊美臣賽後就表示，他絕對理解球員失望之情，「我亦曾經為球員為球隊出戰而且輸掉決賽，他們會失望是合理不過，這證明他們在乎。而今日我看出他們已拚盡，但曼城實在是強大的對手，我們只有7天磨合之下仍能踢出部署已經值得驕傲。」

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