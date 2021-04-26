巴塞隆拿網球公開賽周日上演決賽，有「泥地王」之稱的頭號種籽拿度，苦戰近4小時後終以盤數2:1擊敗希臘球手薛斯柏斯，第12次在賽事封王，兼拿下其2021年首個冠軍，拿度賽後仍謙虛說自己仍有進步空間，亦按照賽會傳統奪冠要跳入泳池慶祝。

擁有20個大滿貫的拿度在泥地賽成績傲人，其中13個大滿貫就是來自「紅土場」法國網球公開賽。不過今戰面對的2號種籽薛斯柏斯亦不易打，雖然拿度此前與對手交手過8次，取得6勝2負成績，但薛斯柏斯近態大勇，早前才在ATP 1000等級的蒙地卡羅大師賽封王，今年泥地賽9戰全勝。拿度今戰就要與薛斯柏斯打足3小時38分鐘，最後才嬴6:4、6:７（6:8）、7:5封王，把自己今年泥地賽成績改為7勝1負，其中一負就是蒙地卡羅大師賽八強出局。

對於自己第12次在巴塞隆拿網賽封王，拿度仍謙稱自己有可以再打得一點：「我過去幾個月都很久沒打很激烈的比賽，今天的比賽真的讓我的身體感覺更好，去迎接之後的漫長賽季，我感覺自己的體力不錯，此前我一直在家中努力備戰這個比賽。（奪冠）對我和我的信心來說都是重要的，贏得另一個ATP 500，是我生涯一個重要獎盃，這裏更是我的家鄉巴塞隆拿，是我其中一個最佳的ATP 500盃。我本周每場賽事都打得比上一場好，但我仍要繼續進步，我尚未完美。」

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