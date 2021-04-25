周一英超獨腳戲，李斯特城主場迎戰水晶宮，李城大勇正值兩連勝，英足盃亦順利殺入決賽；無護級壓力的水晶宮近期表現雖然反覆，但球隊入球能力不俗，此役可捧「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期一21；now621台明日3:00am直播）

李斯特城近期表現不俗，先在英足盃挫修咸頓打入決賽；上仗聯賽更以3:0大勝西布朗，取得保前4位置重要的3分外，隊中的射手占美華迪更打破各項賽事11場入球荒。另一射手伊恩拿祖腳風也順，除在英足盃有入球外，近期在聯賽亦頻頻「士哥」，今季九個聯賽入球中，有8個都在近6輪取得。進攻中場占士麥迪臣上仗已傷癒復出，李城今仗絕對有力撕破水晶宮防線。

李城上仗有中堅韋斯利科芬拿下半場被換走，賽後領隊羅渣士指球員並非有傷，而是為回教徒的科芬拿處於齋戒期未有進食，故出於體力考慮把他換下，料此子仍可擔正，況且球隊仍有艾馬迪等中堅候命，影響不大。

另邊廂，水晶宮目前與降班區有11分距離，上仗對車路士已大打「風流波」，主場以1:4落敗。不過，球隊近期入球能力不俗，近4戰不論輸贏都有進賬，而2軍在首循環對碰打成1:1，足證球隊有能力在李城身上取得入球。水晶宮作客皇權球場表現不失禮，近4次交手與李城各贏2仗，而4場比賽總入球數都在3球或以上，今仗兩軍有望再次大手交易。

文：港生