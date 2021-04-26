周日世界桌球錦標賽繼續次圈爭逐，19年冠軍兼世界排名第一的卓林普鬥第15的基拔。雖然首節的前半段卓林普以1:3落後，但其後的12局中這位一哥豪取10局，完成兩節後以11:5領先，晉級八強在望。

隨着衞冕的奧蘇利雲及另一位老將希堅斯出局，卓林普已經成為今屆賽事的奪冠大熱。不過周日鬥基拔的首節賽事卻先被對手在小休前取得3:1領先，但卓林普小休後連取4局，以5:3完成首節。第二節基拔同樣先拔頭籌，可惜未能把握機會扳平局分，更被一哥在之後的7局中贏出6局，將局數拉開至11:5，香港時間周一8點開波的第三節只要再贏兩局即可晉級。

同日另一位大熱，三屆冠軍沙比就惡鬥艾倫。沙比首節手感火熱，打出1 cue過百以及5 cue50+領先局數6:2。不過第二節世界排名第13的艾倫回勇，打出3 cue50+之下一度將局數追近至6:8，最終完成兩節沙比以9:6領先，香港時間周一深夜2點二人再戰。

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