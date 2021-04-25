隨住歐超聯成唔到事，歐洲足協（UEFA）就好似贏咗一仗咁，仲襯個風波期間推行新歐聯嘅改革方案。雖然之後即刻俾根度簡同哥迪奧拿等人批評根本冇考慮球員感受，但UEFA會長施費連禮拜日仲理直氣狀回應：「踢少啲比賽都得，你收少啲人工囉！」真係寸到暈。

UEFA上周喺歐超聯風波中，趁亂宣佈歐聯將由2024年起改制，正賽參賽球隊由32隊增至36隊，各隊最少嘅賽事場數由6場加到10場，令各隊賽程更加密。曼城中場根度簡早前開腔話：「越嚟越多嘅比賽，根本冇為球員設想，新歐聯賽制同歐超聯比較只係邪惡同更邪惡嘅分別。」領隊哥迪奧拿亦力撐話UEFA只想加賽事，但就忽略咗球員，令佢哋增加受傷機會；利物浦領隊高普更直指：「新歐聯根本只向錢看，從來冇人問過教練、球員同球迷嘅意見，歐超聯冇，新歐聯都冇！」

講明要罰歐超聯12隊

UEFA會長施費連周日就回應：「有教練同球員話新歐聯嘅比賽太多喇，減少啲賽事都得，咁你哋球員同教練都減人工囉，你冇理由踢少啲波但多咗收入㗎。」佢仲話改革歐聯係為所有人帶嚟好處：「我哋改革，係因為有球會遇到財困問題要幫手，我哋可以唔改革，歐聯依然會係世界最好嘅賽事，但咁樣落去有啲球會就要執，最後受害嘅只係球迷。」

雖然歐超聯計劃被煞停，但施費連對表態參與歐超聯嘅12支球隊持強硬態度，講到明會懲罰呢12間球會：「每個人都應該要為自己嘅所作所為承擔後果，我哋亦唔可以當冇事發生過。」不過，施費連話已經退出咗嘅六間英超球會有機會從輕發落：「對我嚟講，英超球會同其他六間球會有明顯分別，佢哋率先退出，仲承認犯錯，之後另外三隊（馬德里體育會、AC米蘭同國際米蘭）都先後退出。相反，一啲仲認為歐超聯仍然存在嘅人，根本同地平說者冇分別。」明顯係話緊皇家馬德里、巴塞隆拿同祖雲達斯，傳媒更指UEFA可能會嚴懲呢三間球會，甚至剔除佢哋下季歐聯嘅參賽資格。

意甲三雄有手尾跟

至於歐超聯兼皇馬主席佩雷斯上周六先話12支球隊全部簽晒約，冇人可以退出後，周日又有新偉論：「如果球迷覺得嬲同會杯葛歐超聯，唔緊要，我哋會培養一班新嘅球迷出嚟。」睇嚟佢仲好支持自己嘅鴻圖大計，不過早前意甲米蘭雙雄同祖雲達斯宣佈參戰歐超聯，已經引起意甲其他球會不滿，有傳多達11支意甲球會聯署，要求賽會嚴懲呢三間意甲班霸。