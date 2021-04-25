翻查NBA資料，有那些弱旅是直至目前持續缺席季後賽最久的？排在前面有三支球隊格外悲情，不過當中1東1西2隊，本季不約而同都很大機會重返Playoffs，結束這不光彩的紀錄，分別是已經10年沒打過季後賽的太陽，以及七季都被拒諸門外的紐約人。

35歲「控球之神」基斯保羅（Chris Paul）真厲害，上季人人笑他被火箭「放逐」，結果卻率領雷霆晉級季後賽，今季被交易到太陽，更帶隊衝上西岸第二，證明依然價值連城；紐約人本季大翻身也大受矚目，尤其目前打出一波驚人的九連勝，進佔到東岸第四，完全超乎季前所有人預想。最近每在社交網上分享球隊消息，就有網友恭喜我這紐約迷「守得雲開見月明」。老實說愛隊終於吐氣揚眉的感覺確實是爽的，也更增加了看球的樂趣。

不過長年捧弱隊有個後遺症，就是習慣不敢過度樂觀。紐約人現在情況雖有利，但還是不能放鬆，因為細看東岸中游的形勢其實非常緊湊，第4紐約跟第7熱火的差距只不過區區2勝；由於有新賽制，最理想是力保在六名內直入季後賽，避開難以預測的Play-in資格賽，故此也並非十拿九穩。紐約餘下賽程頗不易打，所以這個月我都仍會抱着緊張心情為球隊打氣。

季前我對紐約人的改革期許本來不高，只希望從零開始，建立堅強防守紀律和良好的贏球文化，一步步打好重建基礎，進不進季後賽並沒所謂。結果泰保杜（Tom Thibodeau）教練卻超額完成，一季扭轉球隊命運，他若獲得本季最佳教練獎絕不意外。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報