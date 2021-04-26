周日英格蘭聯賽盃決賽，曼城靠拿樸達的入球1:0險勝熱刺捧盃，完成四連霸偉業。而賽後藍月主帥哥迪奧拿坦誠表示，自己難以不分心英超及歐聯四強的比賽，不過球隊出戰任何比賽同樣一視同仁認真取勝，他亦要求球隊未來要專注多贏兩場聯賽以成功重奪失落一季的英超冠軍。

因周中要應付鬥巴黎聖日耳門（PSG）的歐聯四強首回合賽事，今仗坊間關注哥帥會否有所留力，結果照樣排出近乎最強陣容出擊。賽後哥帥亦表示，他難以不分心即將舉行比賽，「不能否認我們有一半精神在周中的歐聯之上，但球隊一直對所有比賽非常認真，所以才會連續四季贏得英聯盃。」同時哥帥亦大讚球員表現，特別點名近期狀態平平的史達寧，肯定這位英格蘭翼鋒的演出，「他今天完全展示了我們的爭勝心，有速度而且非常具侵略性，今仗絕對配得上一記入球。」

完成四連霸後，曼城成為81至84年的利物浦後，史上第二隊英聯盃四連霸的球隊，而哥迪奧拿更前無古人地成為首位帶隊連續四季捧起英聯隊冠軍的領隊。但賽後哥帥就要求球員踢下未來的兩場聯賽，重奪英超冠軍，似乎刻意淡化爭奪歐聯的壓力，「我們距離奪冠只餘下兩場勝仗，英超一直是我認為最重要的錦標，在與PSG的兩回合交鋒之中，我們會盡力先擊敗水晶宮，現在就先休息一下。」

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