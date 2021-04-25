據美媒報道，魔術教練基福特（Steve Clifford）在檢測中對Covid-19病毒呈陽性反應，他和球隊正等待重新檢測，有機會令他在常規賽季尾要缺陣一段時間。

已接種兩劑莫德納疫苗的基福特於上周四確診，但周五收回的兩次檢測結果又呈陰性，球隊希望他首次檢測為假陽性，但周六早上他第三度接受檢測後再次呈陽性，情況相對反覆。基福特表示自己身體無病徵：「我沒有發燒，我感覺100%健康。」

基福特於上周四接種第二劑莫德納疫苗，同日就對病毒呈陽性反應，不過據美國疾病管制與預防中心資料顯示，他仍未算是完全地完成接種疫苗，因為他需要至少接種最後一劑後相隔兩周，才獲計算為完成接種，他指自己打疫苗後沒感覺到副作用。魔術周一就要鬥湖人，若基福特的情況仍有待確認，將由助教Tyrone Corbin頂上督師。

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