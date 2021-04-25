周日法甲尾場，今季發揮一直穩定的里爾作客惡鬥同屬前列的里昂。但上半場僅踢35分鐘主場里昂就以兩球領先，不過此後戰里爾大反撲，靠曾於中超搵食的35歲土耳其前鋒耶馬士梅開二度兼交出一次助攻，連入三球神奇以3:2反勝對手，以一分反壓前一日贏波的巴黎聖日耳門（PSG）重登榜首。

今季法甲擂台躉PSG聯賽表現不穩，輸波多達8場之下令過往大幅拋離的情景不復再，周六3:1擊敗梅斯之後成功取代里爾升上榜首。而周日才出擊的里爾惡鬥第四的里昂，結果開波僅20分鐘就被對手前鋒施利文尼近門接應傳中勁射破網先落後。35分鐘里昂再靠一次死球攻勢得手，里爾門將邁治蘭出迎打空氣，皮球撞中曾效力修咸頓的葡萄牙中堅荷西方迪入網，迅即落後0:2。

不過，上半場補時階段里爾獲得一記廿多碼的罰球，耶馬士妙射破網助球隊追近。易邊再戰里爾乘勢大反撲，60分鐘里昂一次後場回傳失誤，皮球落在耶馬士腳下，這位土耳其國腳隨即傳中，另一位約拿芬大衛門前輕鬆射入扳平。此後兩軍互有攻守，不過85分鐘耶馬士再做英雄，接應隊友中圈位置的頭槌二傳，個人推足大半場後單刀「chip射」得手，助里爾完成大逆轉，3:2神奇反勝里昂。

全取三分之後，里爾34戰得73分，以1分力壓PSG重登榜首。尚餘4輪之下，里爾、PSG，以及以71分緊隨其後的摩納哥同樣有機會奪冠，要分心歐聯賽場的PSG爭取四連霸絕非易事。

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