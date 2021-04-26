奧運劍擊亞洲及大洋洲區外圍賽今日（周一）續假烏茲別克舉行，香港佩劍女將林衍蕙四強敗北，無緣入圍奧運；此外亞運男花亞軍崔浩然18年底以25歲之齡急流勇退後，今日於社交媒體上載重返體院練習的相片，宣佈復出。

港隊派出四名劍手赴烏茲別克出賽，爭取搭上奧運尾班車，惟男佩羅浩天、男重何瑋桁及女花張楚瑩首日賽事先後敗北，林衍蕙次日亮相，世界排名78的她八強以15:12擊敗菲律賓對手，然而四強她以4:15不敵烏茲別克劍手出局，無緣晉級。總計香港劍擊隊今屆奧運共奪八張入場券，包括男花及女重各擁團體賽及三張個人賽入場券。

東京奧運席位塵埃落定，香港花劍隊今日則迎來重磅消息，18年急流勇退的崔浩然透過IG上載一幀於體院劍擊館自拍的相片，並標有「iamback」（我回來了），宣告闊別體壇兩年多後正式回歸，由於奧運席位已有定案，預料崔浩然復出將備戰明年亞運，甚至24年巴黎奧運。現年28歲的崔浩然年少成名，12年以19歲之齡出戰倫敦奧運，成該屆奧運最年輕港隊代表，奧運以外，崔浩然兩戰亞運，成績以18年最為突出，先後贏得個人賽及團體賽銀牌，助港隊創歷來最佳成績，惟同年年底他宣佈退役，結束15年劍擊生涯。

崔浩然小檔案

出生日期：93年1月20日（28歲）

身高：1米73

項目：男子花劍

最高世界排名：19（17/18賽季）

曾奪獎項：18年亞運個人、團體銀牌、18年美國大獎賽個人銅牌、17年全運會個人銀牌、14年亞運團體銅牌、12倫敦奧運個人賽第35位

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