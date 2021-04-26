前曼聯球星嘅拿尼雖然已經34歲，19年仲離開歐洲球壇，去美職聯球隊奧蘭多城搵食，不過球技依舊冇咩點退化到。日前佢帶領球隊作客肯薩斯體育會嘅時候，呢位葡萄牙前國腳喺78分鐘好瀟灑咁背住龍門用後腳挑入，幫奧蘭多城逼和對手1:1執番一分。咁啱最近盛傳C朗有意回歸紅魔，唔知34歲嘅拿尼有冇興趣齊齊回巢幫下母會手咁呢。

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