格拉沙家族從2005年入主曼聯已不受魔迷歡迎，最大原因是該家族本身已負債甚多，令原本財政健康的紅魔突然債台高築；再者，聘用活華特出任決策人，作出不少決定都差強人意，加上自前領隊費格遜榮休後，紅魔一直都無法回到以往的霸主地位，自然怨聲載道。

格拉沙家族入主前，曼聯本來經營有道，幾乎是一間成功球會的典範。不過，隨着格拉沙入股，頭幾年單是利息開支就每年就超過一億鎊，雖然往後幾次再融資以及2012年在紐約上市後，債務得以減輕，但至現時負債仍高達四億鎊以上，而且去年也揭露在疫情期間，紅魔收入跌近一億鎊時，幾位家族老闆們竟從球會取錢作年度分紅入自己荷包，也難怪魔迷當他們「吸血鬼」。

記得曼聯易主前後頭幾年，不斷有魔迷抗議示威，去到2010年時，一班以「紅武士」自居的魔迷背後獲財主資助洽購球會，可惜收購告吹。大概兩年後，格拉沙家族委任活華特為執行副主席兼行政總裁角色，並在前主席大衛基爾於2013年急流勇退後正式坐正，只可惜後費Sir時代球隊年年成績未達標，又在轉會窗多次豪使做「水魚」簽下一個個「水貨」，當中迪馬利亞與阿歷斯山齊士堪稱經典，這些都是活華特在轉會策略上的過失，魔迷自然也遷怒於格拉沙家族。

英格蘭是傳統足球「聖地」，外資入侵本來就易招致非議，不像車路士或曼城因富商入股躋身Big 6，地位提升又有錦標，曼聯本身就有輝煌的歷史，毋須靠有錢班主來建立自我身份和認同感，自然令球迷對格拉沙家族更反感。

文：盧卡東尼