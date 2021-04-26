周日NBA常規賽東西岸大戰網隊主場惡鬥太陽，網隊今戰有球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）因大腿傷休戰三場後復出，後備上陣的他打了28分鐘便神勇交出33分，與拍檔K艾榮（Kyrie Irving）合共轟入67分，帶領網隊以128:119力克太陽，取得兩連勝。

杜蘭特於上周日鬥熱火一仗，打了四分鐘就因挫傷左大腿退下火線，當時其大腿筋傷才剛痊癒，結果復出四場後又要休戰三場。今仗這支東岸一哥迎戰西岸第二的太陽，帶着健康身體回歸的KD，先被列作後備，於第二節初段才被換入。他打了一節拿下9分，上仗手感冰凍的艾榮亦隨KD回歸信心大增，半場已拿下24分。但太陽在後衞D卜克（Devin Booker）領軍下整體表現較佳，網隊上半場落後59:61。

網隊先把杜蘭特收在後備席的用意，除不希望他復出首戰上陣時間太長，亦是要確保賽事後段比分緊湊時他仍然在陣。同樣戰術已在月初鬥塘鵝時用過，結果再次奏效，KD下半場轟入24分，第四節初段領網隊首次取得雙位分差的領先優勢。雖然D卜克試圖力挽狂瀾，但KD未給予太陽機會，他在第四節末段接連得分拉開分數，助網隊收下兩連勝。KD全晚21射12中，高效拿下33分6籃板4助攻2偷球和1封阻，他賽後說：「這是個好開始，我希望是，我會以今場作為範例，然後繼續努力。」

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