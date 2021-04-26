曼聯周日出戰英超作客鬥列斯聯，原本希望再取三分進一步追貼榜首的曼城，然而最終只能與列斯賽和0:0，令曼城只需再贏兩場即可奪冠。失分的紅魔賽後更爆出內訌，有指隊長哈利馬古尼曾爆粗大鬧隊友費特洛迪古斯是白癡。

據英國傳媒報道，對列斯聯一戰的下半場因為防守企位的問題，隊長哈利馬古尼與費特發生口角，更有指馬古尼當時爆粗鬧費特「正一白痴（f***ing idiot）」。賽後領隊蘇斯克查被問及事件時，就指這因為球員們互相對對方要求甚高才會發生，「我們要求的標準相當高，不論是比賽還是訓練。我們不是做好好先生，而是要求對方出盡全力。」

而馬古尼賽後未有回應事件，只表示全隊上下的表現都要在周中對羅馬的歐霸四強中有所提升，「我們控制了比賽，將他們的威脅降至最低，但未能擊敗他們。球隊的表現必須要提升，這對我們是極為關鍵的一周。」

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