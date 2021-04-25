突然爆出格拉沙家族欲賣盤傳聞的曼聯，周日作客列斯聯賽前，再有球迷訂飛機拉橫額要求美國班主下台，未知是否球員心情也受影響，全場有威脅攻門不算多下，最終與對手0:0悶和收場，雖然聯賽五連勝斷纜兼追趕榜首曼城再受挫，但至今聯賽客場已保持跨季24場不敗。

賽前，有紅魔球迷組織預訂飛機在艾蘭路球場上空，拉着寫上「掠奪20億鎊的格拉沙快滾（2bn stolen #Glazers out）」的橫額，抗議這位上周有份參與成立歐超聯的班主，要為這次風波下台。同時，列斯聯則在場外貼出一幅巨型公開信橫額，要求英足總嚴懲「貪婪」的Big 6。

曼聯繼續用上仗梅開二度的格連活特，並派出快翼丹尼爾占士，反而保羅普巴與卡雲尼先在後備席候命。開賽初段節奏算明快，曼聯三分鐘就有腳前場罰球，格連活特接應般奴費南迪斯（B費）的傳送頭槌攻門，但被對方門將梅斯利亞沒收。後來，曼聯攻勢放緩，左閘勞基梳爾踢至20分鐘疑在自己禁區內上臂觸球，但經視像助理裁判（VAR）查核後，球證認為不構成手球犯規而沒有吹罰。

列斯聯今場沿用上仗賽和利物浦的11人，但半場前只有史超活達拉斯的中框射門較有威脅，而曼聯完半場前就有拉舒福特罰球攻門被梅斯利亞托高出底線。換邊後戰情繼續膠着，曼聯差不多完場前15分鐘才換入普巴，對進攻幫助不大，最終0:0完場各得1分。

般尼四球炒狼隊

至於同日英超早場的般尼，憑前鋒基斯活特上演「帽子戲法」下，以及艾殊利韋斯活特在比賽尾段埋齋，作客以4:0大勝狼隊，護級壓力大大紓緩。

文：盧卡東尼