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歐超聯｜施費連暗示皇馬祖記巴塞將受重罰：有些人仍相信地平說

10小時前
施費連（右）暗示，包括皇馬會長佩雷斯（左）在內等多家球會及高層將受處罰

歐聯足協（UEFA）會長施費連日前接受英國《每日郵報》訪問時暗示，將會向皇家馬德里、祖雲達斯和巴塞隆拿三家仍未宣佈退出歐超聯的球會作出處罰，但未有透露具體內容。

施費連在《每日郵報》的訪問中談及了對12支歐超聯球會的後續問題，他暗示將會對三家仍未宣佈退出的球會追究到底：「我們不能當沒事發生，我們會在未來幾日看看能夠做些甚麼。在我來說，這12家球會分成了3組，其中英超的6家球會最先退出並承認錯誤，另外3家（馬德里體育會、國際米蘭、AC米蘭）之後跟隨退出，不過仍有一組（皇馬、巴塞、祖雲達斯）他們仍以為歐超聯依然存在，就好像覺得地球是平的一樣，他們的情況與其餘9隊並不一樣。我不想在此談論有關懲處的問題，但每個人都需要為他們的行為負上相等的責任。」

施費連與祖雲達斯會長阿涅利私底下關係密切，他更是阿涅利子女的教父，不過兩人卻在歐超聯一事上反目，施費連更曾公開指責對方是「叛徒」，他在訪問中再次談及此事：「我感到很大壓力，就像被拋入洗衣機一樣。在他們宣佈成立歐超聯的前一天，我仍跟阿涅利聯絡，我還感謝他幫我修改關於歐聯改革方案的講稿。當時他亦多次跟我說歐超聯一事並不是真的，結果就成為了大家所看到的事，我只是將事件的經過告訴大眾知道。」

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