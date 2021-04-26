周日西甲，西維爾主場2:1戰勝格蘭納達的賽事發生小插曲，球證在補時尚未結束，就提早吹起完場哨聲。今仗90分鐘才靠12碼追回1球的格蘭納達，以為有4分鐘補時機會追平，因此他們上前包圍該名球證，結果很多已脫下球衣的西維爾球員要穿回球衣，重返球場比賽。

西維爾今仗憑拿傑迪錫於上半場16分鐘射入12碼先開紀錄，再有奧甘波斯於53分鐘建功，領先至2:0。不過全場落後的格蘭納達於完場前90分鐘博到12碼機會，並由前鋒蘇爾達杜操刀射入，追至1:2。他們認為尚有4分鐘補時，球隊是有機會追平，但球證Ricardo de Burgos Bengoetxe在93分鐘已經提早鳴哨。一眾格蘭納達球員大怒，認為球證錯誤地吹響哨子，馬上上前包圍他理論，該球證最後要召回西維爾球員回到場上比賽，而當時很多主隊球員已經脫下了球衣。不過補時一分鐘未有影響賽果，西維爾最後仍贏2:1。

奧甘波斯賽後就表示，「我從來沒見過這樣的事。不過我們再達到球隊的目標，我們現時只餘下五場賽事，而我們都會當作決賽來踢，大家都很有動力和很期待。」西維爾全取3分後，以33戰得70分排在聯賽榜第4位，落後第二的皇家馬德里和身前的巴塞隆拿僅2分，距離榜首馬德里體育會亦只有3分差距，已確定可取得下季歐聯資格，更有望爭奪西甲錦標。

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