熱刺周日在英聯盃決賽以0:1不敵曼城失冠，可謂外界意料之中，事關熱刺在決賽6日前，突然辭退了決賽經驗豐富的冠軍級領隊摩連奴，改用零執教經驗的賴恩美臣領軍，結果29歲的美臣今場不論排陣及換人都惹來外界非議，被形容為踢決賽卻完全「沒有Plan」！

據外媒統計，曼城領隊哥迪奧拿史上15次殺入盃賽決賽，當中14次贏得冠軍，勝率高達93.3%，唯一一次敗仗是2011年西班牙盃決賽，當時哥迪奧拿帶領在沙維、恩尼斯達、美斯、碧基等人組成的巴塞隆拿，以0:1不敵由基斯坦奴朗拿度、奧斯爾領軍的皇家馬德里，當時銀河艦隊的主帥正正是摩連奴，故現年58歲的摩佬可謂目前球壇史上，唯一在盃賽決賽戰勝過哥迪奧拿的男人。

然而熱刺卻突然在決賽6天前踢走摩連奴，被外界批評為時機不合適，就算今季熱刺戰績再差，亦不能否定摩連奴帶領球隊在決賽捧盃的能力。最終熱刺只急急找來完全沒有領軍經驗的29歲前球員賴恩美臣領軍，結果熱刺今場表現沒有太大改善，都是主踢防守反擊，若非門將洛里斯有超水準演出，熱刺今場恐不只失一球。

事實上，美臣今場的排兵佈陣都惹來非議，今季甚少上陣的英格蘭中場哈利雲克斯，竟然獲得正選並踢足90分鐘，反觀今季經常成功連串中前場的悍將尼當比利，卻坐足90分鐘冷板。下半場更換走了熱刺今場表現最好的兩名球員盧卡斯莫拉與盧施素，前者今場衝擊力強在上半場惹到拿樸迪兩次「拉手」犯規領黃，後者即做到中場串連工作，然而美臣卻以衝擊力已不復當年的加利夫巴利入替莫拉，更以「炸彈」穆沙施素高入替盧施素，最終熱刺在前場失去衝擊力，中場失去連串無法策動有效反擊下，終以0:1告負，熱刺失盃高層陣前換帥決定可謂十分關鍵。

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