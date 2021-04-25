【綜合美國外電】衞冕的中國綜合格鬥女拳手張偉麗，上周六在美國佛羅里達舉行的UFC261，第1回合只打了1分多鐘，便遭美國拳手露絲技術擊倒，痛失女子草量級金腰帶。賽後不少內地網民都認為拳證過早終止比賽，美籍華裔籃球明星林書豪亦表示，不滿意裁判的決定。

身為中國史上首位UFC冠軍的張偉麗，在職業生涯第二場衞冕戰，開賽初段一直與露絲互相試探。戰至尚餘3分46秒，露絲突然使出左腳高踢，張偉麗面部受重擊後倒地，露絲隨即衝前向張偉麗的面部追打幾拳，拳證於是馬上介入，宣佈終止這場歷時僅僅1分18秒的女拳王爭霸戰，判露絲擊倒（KO）張偉麗，重奪金腰帶。

張偉麗賽後表示，自己當時仍有意識，對拳證早早終止拳賽心有不甘，不少網民紛紛聲援她，林書豪亦說：「張偉麗，你一定會再次拿到冠軍！雖然今天我真的不同意這個裁判的想法，可是我知道你是用你的全力，去準備好今天的拳賽。你有一天定會再成為冠軍。 」張偉麗又透過ig表示，希望盡快與露絲重賽：「我要恭喜露絲。勝負很平常，這就是UFC。我相信自己可以東山再起，希望UFC盡快安排我們再度交手。」

不少中國網民都留意今場比賽，因為身為美籍拳手的露絲，早前在接受傳媒訪問時，曾引用美蘇冷戰時期著名反共口號「寧死不紅」（Better dead than red），表示自己要為自由而戰。事件引起大批中國網民不滿，露絲也強調不會收回言論。