東京奧運各項入圍名單陸續落實，香港三項鐵人代表隊勢有進賬，港隊男子組一哥奧斯卡（Oscar Coggins）周末雖無緣於亞錦賽奪冠，但其世界排名積分大幅拋離亞洲區次席的哈薩克選手，大有機會成08年李致和及麥素寧後，第三位進軍奧運的鐵人港將。

今屆奧運三鐵男子組賽事共設55席，世界排名前26可直接入圍，其餘席位則將混合接力、東道主名額等方式分配。上周末於日本甘日市上演的三鐵亞錦賽為東奧亞洲區資格賽，奧斯卡排「梗頸四」，無緣直接入圍，然而前三位皆為日本選手，席位依然懸空，他仍能靠亞洲第一之身摘下入場券。香港三項鐵人總會今日發新聞稿，表示奧斯卡的主要競爭對手哈薩克代表於亞錦賽的成績不達冠軍時間105%內的門檻，未能得分，故奧斯卡與其奧運排名積分將由約300分大幅拋離至逾600分，東奧席位十拿九穩，只要奧斯卡於六月積分截數時維持一哥身分，即能成08年北京奧運的李致和及麥素寧後，第三位征奧的港將。

20歲的奧斯卡現時世界排名56，其雙親為英國人，他在港出生，並於18年放棄英籍，改持香港護照。奧斯卡於國際賽成績優秀，15歲加入港隊後兩膺亞青冠軍，19年更曾奪成人賽亞錦賽冠軍。

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