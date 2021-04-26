歐聯四強首回合周二如期上演，四強球隊中，曼城、巴黎聖日耳門（PSG）與車路士都是在過去10多年靠外資入主彈起，但至今總共只贏過一次歐聯冠軍；近年財務狀況欠佳、過去數年轉會市場舉步為艱的皇家馬德里，在限米煮限飯下仍能踢出成績，紀錄性累積13次歐聯冠軍，仍是足以炫燿的本錢。

文：何西

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經歷上周歐超聯風波，一度傳出今屆歐聯4強中3隊會被取消資格，由唯一沒表態參賽的PSG直接封王，幸事件極速平息，四強戰如期進行，今明2天先後進行2場首回合賽事。歐超聯風波暫止，財力雄厚的12豪門之一的曼城與車路士被指是「跟大隊」，見勢色不對即退出，但皇馬情況卻大不同，受過去年多疫情影響，本已不佳的財政狀況再受打擊，會長佩雷斯力推歐超聯是皇馬陷入絕望下的求生出路。

買夏神後無以為繼

皇馬上季估計因疫情影響少了約8,700萬歐元（約9.4億港元）收入，埋單計上季總算有27萬鎊微利，但近年艱苦經營是不爭事實，這亦從球會近季轉會市場動作可見。皇馬過去5季用於轉會市場收購球員的總支出為5.3億鎊，是今屆歐聯四強最少（見附表），更慘是當中最貴收購是2019年以約1億鎊由車路士羅致夏薩特，但後者加盟後經常受傷，完全未能踢出外界預期。

另一邊廂，皇馬過去數年賣走不少球星，最矚目是2018年將球王基斯坦奴朗拿度以近億鎊售予祖雲達斯，以近五季計算收購球員的支出減去出售球員的收入，皇馬實際淨支出僅4,200萬鎊，同樣與其餘三強相距甚遠。

皇馬體制上是西班牙傳統會員制，在馬德里政府支持下並沒班主持有。至於車路士、曼城及PSG則由2003年起先後被來自俄羅斯、阿聯酋與卡塔爾的富豪或財團收購，一下子成暴發戶，盡收貴價球星，即使球會背負營運赤字亦有班主解決。三隊近年都有被歐洲足協以觸犯財政公平條款而控告，然而那怕罰則嚴厲，曼城曾遭判罰禁賽歐聯兩年，但經上訴後最終甩身，繼續高價球員照買，歐聯照踢，今屆更成功殺入四強，有望成為三冠王。

13次奪標贏盡3雄

3強過去5年的球員買賣淨支出皆數以億計，曼城以高達5.68億鎊居首，不過該隊卻是今屆歐聯四強中唯一未曾躋身過決賽的球隊，染指這項錦標正是球會終極夢想；PSG上季首入決賽卻惜敗拜仁慕尼黑飲恨；由油王阿巴莫域治持有的車路士算是最令人羨慕的一隊，在2012年圓歐聯夢，但此後到今屆才是第2次突破16強關口。

皇馬近兩季陣容新陳代謝放緩，回歸執教的施丹能先贏得上季西甲，再在今屆歐聯殺入四強實在難得。論人腳，皇馬與其餘三強比較肯定不是最強，但累積冠軍便以13:1贏開巷，當中三次更由施丹以教練身份捧走，四強先面對由阿巴撐腰的車路士，且看施丹又會想出甚麼奇招制敵。