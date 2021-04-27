曼聯名宿傑斯以往球員時期利用球技征服不少球迷，可惜場外一直有不少桃色醜聞，近期更因為涉嫌襲擊前女友凱特及對方胞妹而被起訴，就連威爾斯國家隊的職位也受影響。不過傑斯除了這次涉嫌襲擊前女友之外，此前就更被爆出與弟婦偷情長達8年，震驚整個足壇。

傑斯的初戀在高中時候發生，不過據報當初傑斯成名後與初戀女友麗莎（Lisa Jeynes）分手，後者就大爆指傑斯與她在一起只為了性愛，而傑斯前女友並非第一位指責這名曼聯名宿的人。就連傑斯的胞弟洛迪在接受訪問時，就指兄長傑斯其實是性上癮，外出時無法抗拒任何女性。

至於傑斯偷食弟婦一事，就要由2003年說起，當時傑斯在曼徹斯特一間夜總伯內，結識了女子娜塔莎，後來即使娜塔莎與傑斯的親弟洛迪高在一起，傑斯仍然與娜塔莎保持不倫關係長達8年，有指傑斯更會專門選擇在曼聯比賽日之前安排二人幽會，這樣二人就可以在球隊下榻的酒店當中偷情。隨後娜塔剪在2010年準備與洛迪高結婚時，竟然不幸懷上了傑斯的骨肉而需要墮胎，期間傑斯又與威爾斯模特兒Imogen Thomas，保持了長達半年的親密關係。在偷食「弟婦」事件爆光後，當時傑斯的前妻斯泰茜（Stacey Cooke）仍選擇力撐傑斯，惟傑斯並沒有改過自身，隨後又被斯泰茜發生他在餐廳內與一名女侍應調情，最終二人在2017年離婚收場。

直至傑斯與斯泰茜離婚後，隨後由於聘請凱特為公關主管，加上被拍到二人一起度假，公開了男女朋友關係，可惜這次又因為暴力事件的關係，令到傑斯的戀情再出現問題。

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