周二晚於旺角大球場上演的港超聯賽事，標準流浪憑盧均宜上半場射入12碼，以1:0擊敗尾段有徐宏傑被逐的理文，全取3分後擺脫榜尾，升上第5位。

理文傷兵甚多，今仗有小將張憙延正選上陣，徐宏傑與今仗任隊長的余煒廉鎮守中路。開賽初段仍以理文較多控球，但流浪反而先取得入球，林學曦傳中，陳肇鈞心口控高，黃俊皓殺出攔截時犯手球，流浪獲得12碼，由盧均宜操刀勁射破網，在13分鐘領先1:0。其後理文控制大局，但一直都沒有太多威脅攻門，反而流浪差點由祖連奴再入一球，但這位巴西鋒將一次反擊半單刀機會未能把握。半場流浪領先1:0。

易邊後理文立即換入基華尼頓，繼續大部份時間控球，但仍未能找到破門方法。相反流浪反擊甚有威脅，亞加斯圖曾起腳中楣，播磨浩謙亦有一次反擊推過袁皓俊後，在理文守將力壓下射斜。其後理文有倒戈的徐宏傑領第二面黃牌被逐，完場前流浪再有奧利斯救出洛迪古斯的近門倒掛，加上袁皓俊最後一擊助攻亦被奧利斯救出，最終流浪保住1:0勝果，全取3分後升上第5位，落後理文4分但少踢一場。

流浪賽前排在榜尾，教練賴嘉輝表示：「今仗贏在球員的鬥志，我們賽前看積分榜，反問自己為何會在這個位置，今季有目共睹，球員表現不差，今仗過後總算是鬆一口氣，希望球員不要放棄，我們目標仍是前4。」他又指出，下半場很多入球機會未能把握，要好好改善。

今仗建功的盧均宜最近重返中場位置，與林嘉緯合作，他賽後表示：「青年軍時與嘉緯合作踢中場，現在感覺也沒有太變，可能還更合拍。」林嘉緯就指：「球隊開季踢菁英盃表現不好，之後對強隊也可以賽和，慢慢調整，我跟均宜踢中場後，運作開始正常，很多場也能與對手一拼。防守進步了，要再改善反擊。」

理文助教曾昭達就指，傷兵影響大，「顏樂楓、列斯奧、亞哥斯達等全部受傷。球員很落力比賽，但埋門有點欠運。」

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