周二歐聯四強首回合開打，由曾贏過13次冠軍的皇家馬德里迎戰車路士，乃兩隊歷 來首次在歐聯交鋒。季初跌跌撞撞的皇馬在施丹帶領下重返 正軌，即使仍有主力因傷缺陣，但皇馬板凳深度足影響不大；車路士在杜曹帶領下守力極強，但陣中球員缺乏大戰經驗，歐聯經驗豐富的皇馬可看高，讓平/半捧上盤。

皇馬今屆歐聯並非一帆風順，分組賽到最後一輪才力壓慕遜加柏以首名出線，隨後在淘汰賽狀態回勇，接連踢走阿特蘭大及利物浦，可見在施丹帶領下，皇馬仍是熱門之一。皇馬上周在聯賽仍要搶分下收起卻奧斯，莫迪歷、雲尼斯奧斯祖利亞及馬高阿辛斯奧等亦未有踢足，結果主場只能悶和貝迪斯，可見施丹重奪歐聯的決心。

賓施馬腳風極順

雖然皇馬近期一直受傷兵問題影響，惟殘陣下依然交出表現，首席射手賓施馬在歐聯有五個入球，雖然8強對利物浦的2回合未有進賬，但此子近8輪西甲轟9球，腳風極順。皇馬鋒線上除賓施馬外，還有阿辛斯奧及雲尼斯奧斯分居兩翼，前者有一定射術，最近3場歐聯亦有2球進賬，後者即使把握力一般，但單靠盤扭已足以為藍軍防線帶來麻煩。今場倒戈的翼鋒夏薩特已傷癒，雖然在皇馬的表現不及車路士時般耀眼，但仍可為施丹提供一個進攻選擇；另一倒戈車仔的球員、門將泰拔高圖爾斯今季演出穩健，加上中場有莫迪歷、卻奧斯及卡斯米路在陣，皇馬實力仍勝車仔。

後防方面，隊長沙治奧拉莫斯已復操，惟狀態不足料難趕及復出，不過艾達米列達奧及拿祖費南迪斯近期交出表現，後者可客串防線任何位置，將中路防守任務交予米列達奧及華拉尼兩名中堅，令皇馬防線即使失去拉莫斯仍予人信心，加上皇馬在今屆歐聯主場已四連勝，可見坐鎮迪史堤芬奴球場有一定優勢。

車仔華拿屢敗家

車路士上次入歐聯4強已是2014年，當時球隊被馬德里體育會淘汰。今季杜曹接替林柏特出任領隊後，表現大有改善，不過近期狀態回落，各項賽事4場僅2勝。今場藍軍有倒戈的中場主力高華錫缺陣，缺少這名克羅地亞中場，減低了藍軍中場向前推進的能力，佐真奴費路及尼高路簡迪難填補其空缺。

預計杜曹前線上會參考早前在英足盃四強擊敗曼城一仗的陣容，由迪姆華拿、薛耶治及美臣蒙特合作攻堅，不過華拿今季助攻比入球更多，把握力不足為人詬病，加上守將艾斯派古達及堤亞高施華年過30， 面對雲尼斯奧斯及阿辛斯奧等快馬定吃力，料命運與利物浦作客迪史堤芬奴球場相似，捧皇馬上盤。

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