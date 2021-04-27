法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）將於周三歐聯四強大戰曼城，雖然球隊至今仍未成功與兩大球星尼馬及基利安麥巴比續約，但大戰前夕仍成功與門神基羅拿華斯續約一年至2024年，球會主席艾卡拉菲更大讚對方是全球最強門將。

自前年夏天從皇家馬德里加盟後，基羅拿華斯一直坐穩正選門將之位，去季更助球隊打入歐聯決賽，可惜最終不敵拜仁慕尼黑飲恨。今季歐聯淘汰賽這位哥斯達黎加門神續有好表現，八強首回合作客鬥拜仁一戰，拿華斯全場作出10次撲救，令PSG保住勝局回到主場之外，更追平塵封16年的歐聯八強單場最多撲救紀錄，成為PSG晉級四強的其中一位功臣。

34歲的拿華斯原定合約將於23年夏天屆滿，但球隊決定提前與他續約一年至24年。球隊主席艾卡拉菲對於成功續約拿華斯感到興奮，「他是世上最出色的門將，令球隊充滿信心，球迷都相當愛戴他，希望球季最後階段的比賽他可以發揮出應有水平，幫助球隊爭取好成績。」

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