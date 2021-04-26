FC悉尼與墨爾本勝利是歷來奪得澳職總冠軍最多與第二多的球隊，但兩隊今季都表現令人失望，其中勝利尤甚。不過，由於兩隊過往交手入球偏多，因此周一的澳職當悉尼迎勝利時，宜取「入球大細」中位數[3/3.5球]的「大」。另外，由於勝利近仗常出現瘋狂波膽，不怕追寶尾，今役可追「總入球」[7+]。

悉尼與勝利分別奪得過5次及4次澳職總冠軍，不過兩隊褪色冠軍今季的表現都一般。衞冕的悉尼經過季初低潮後，目前以18戰得28分排第4；勝利繼上季成為聯賽尾二後，今季目前又以17戰得14分排尾2。在周二兩隊碰頭時，悉尼料續缺中場米高蘇路，而且球隊近7場只得2勝4和1負，就算有主場之利亦沒太大取勝把握；勝利上仗由暫代教練堅恩掌帥，球隊即以5:4挫西悉尼流浪者，近3場取2勝，不過表現始終未令人信服。

悉尼鋒線攻力強橫

由於兩隊各有問題，今役宜取入球「大」，因勝利今季踢法一直有前冇後，近9仗有6次總入球在4球或以上，就算上仗換了教頭亦未見踢法大變，相信今役入球一定不會少。另外，悉尼近六次聯賽鬥勝利總入球偏多，由3球至7球不等，悉尼又坐擁保保及巴巴路西斯等入球力不俗的球員。另外，由於是役[2.5球]的入球 「大」只得1.38倍，故不妨取中位數為[3/3.5球]的「大」，有1.85倍。

勝利常現[7+]賽果

喜歡扒冷的朋友，今役更可以兼顧總入球[7+]，有11倍，皆因勝利今季已4次出現總入球是7球或以上的賽果，由於球隊剛易帥，球員要爭表現，加上球隊近3場2勝，士氣提升下今役就算作客，亦會與悉尼對攻，隨時又會出現大手交易。

FC悉尼近6次聯賽鬥勝利入球多

04/04/2021 客勝3:0（1:0） 3球

07/03/2020 客勝4:1（1:1） 5球

24/01/2020 客勝3:0（1:0） 3球

17/11/2019 主勝2:1（0:1） 3球

12/05/2019 主勝6:1（3:0） 7球

06/04/2019 主勝2:1（1:1） 3球

墨爾本勝利今季聯賽[7+球]實例

23/04 主勝西悉尼流浪者5:4（3:1） 9球

17/04 客負墨爾本城0:7（0:2） 7球

27/02 主負西部聯3:4（1:1） 7球

06/02 客負布里斯班獅吼2:5（2:4） 7球

-----------------------------

撐洛達咸娛賓守和半場

英冠尾三的洛達咸要搶分護級，奈何在周二的對手是第三位的賓福特，而且又要作客，料難全取三分。不過，由於賓福特近況亦普通，今役兩隊半場打和的機會甚高。

洛達咸目前以42戰得39分排尾3，落後尾4的打比郡4分但少踢2場，若然要保住護級希望，今仗到訪賓福特時起碼要保不敗。由於洛達咸門將域陀祖漢臣於上仗勇戰受傷，今役要由副選的查馬布力文把關，料今役或會踢得更保守，先以不失球為目標。洛達咸近仗亦常半場打和對手，近6場有5場「半和」，加上賓福特近5場亦有4場「半和」，今役可再追「半和」。

至於英甲方面，次席的彼德堡將迎戰中游的唐卡士打。彼德堡少榜首的侯城4分但少踢1場，當然要搶分力追侯城，不過原來彼德堡近6仗鬥唐卡士打表現平平，只得3和3負，反而唐卡士打今季與前四球隊交手就表現醒神，共6次交手有4場不敗，獲2勝2和2負，就算唐卡士打近況沉，仍信數據博 [+1]的唐卡士打「客勝」。

今輪英國波數字密碼

4 唐卡士打今季與前4球隊共6次交手有4場不敗獲2勝2和2負

4 賓福特近5場有4場[半和]

5 洛達咸近6場有5場[半和]

6 唐卡士打近6次與彼德堡交手全部不敗獲3勝3和

-----------------------------

信往績吼希拉爾「半大」

西亞傳統強隊希拉爾要在亞冠盃A組爭榜首，在周二的 分組賽鬥暫時包尾的AGMK足 球會時，一定不留手，由於首 次參賽的AGMK入球能力亦不 俗，今役可取中位數[1.5球]的 「半大」。

沙地阿拉伯球隊希拉爾目前在A組以4戰得7分，與榜首的伊提洛爾同分，但以較差的對賽得失球差而排第二位。由於 分組賽賽制是每組首名及東西亞各3組最佳次名將晉級16強，希拉爾若要肯定出線就要爭榜首，因此今鬥AGMK時必拼。值得留意的是今役是於沙地阿拉伯的費薩爾王子球場上演，希拉爾可說有主場之利，加上他們前線有巴菲迪比高美斯等把握力強的球員壓陣，難怪今屆四場分組賽全部半場開「大」，今役亦不難在上半場已打開紀錄。

來自烏茲別克的AGMK足球會今屆雖然首次參加分組賽，但表現並不失禮，首仗就逼和希拉爾2:2，目前球隊雖然在A組包尾，但與第3位的沙比阿爾阿里同得4分，爭出線仍未絕望，故今役亦戰意十足。AGMK踢法頗為進取，在今屆分組賽場場有入球，相信今役亦不例外。

希拉爾今屆分組賽旺「半大」

24/04 負伊提洛爾1:4（半場1:2）大

21/04 勝伊提洛爾3:1（半場1:1）大

18/04 勝沙比阿爾阿里2:0（半場2:0）大

15/04 和AGMK足球會2:2（半場2:1）大

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波