周一意甲尾場，AC米蘭作客惡鬥拉素，兩支球隊現時同樣力爭入前四出戰來季的歐聯。但今仗形勢一面倒，拉素有祖亞昆哥利亞個人梅開二度，加上恩莫比尼埋齋，以3:0大破米蘭，亦令對方跌出前四。觀乎未來賽程難度，米蘭要完成重返歐聯願望未許樂觀。

上仗慘遭薩斯索羅反勝之後，已令米蘭的前四位置敲響警號，今仗球隊續有伊巴謙莫域缺陣，今仗由季中加盟，但至今仍未有入波的文迪蘇傑擔正攻堅。可惜開波僅2分鐘，拉素一次前場配合已將米蘭防線拉散，祖亞昆哥利亞接應恩莫比尼傳送壓入禁區扭過門將基安盧基當拿隆馬後射入先開紀錄。完半場前拉素一次反擊，文路爾拿沙利推足大半場單刀射入，可惜VAR翻看慢鏡發現越位在先，入球被推翻。

雖然拉素半場未能拉開，但下半場繼續狂攻，51分鐘哥利亞接應傳送單對單成功擺脫湯姆利後近門射入增添比數。此後哥利亞及恩莫比尼均有機會入波，但一一未能把握，終在87分鐘恩莫比尼禁區邊勁射破網埋齋，以3:0大勝米蘭。

因早場拿玻里2:0擊敗拖連奴，現時拿玻里、祖雲達斯，以及AC米蘭同得66分，但米蘭因得失球為三隊中最差跌出前四。而未來5場，米蘭仍要惡鬥祖記及二哥的阿特蘭大，要搶分重回前四絕非易事。

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