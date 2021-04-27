自歐超聯風波發生後，大批憤怒的曼聯球迷前往奧脫福球場外激烈示威，要求美國班主格拉沙家族下台。魔迷反格拉沙的情緒高漲，更預告下周日英超鬥利物浦將有另一場示威，曼聯需在卡靈頓訓練場加強三倍保安，亦要增加人手保護一眾球會高層，以防他們有機會因球迷示威而遇到危險。

魔迷起初闖入卡靈頓基地抗議，但只是拉出橫額要求格拉沙家鄉退股，以及高叫「還政於民」等口號。但示威至上周末已經升級，魔迷反格拉沙的情緒明顯更高漲，上周六有逾1千球迷在奧脫福門外燃點煙火，甚至焚燒美國國旗，高叫格拉沙下台。據《每日郵報》周一指，曼聯職球員都對球迷輕易拉倒卡靈頓的保安防線感到驚訝，故此球會聘請的保安公司Controlled Solutions Group，現已增派三倍人手在卡靈頓巡視，同時會加強對職員及基地附近的人士進行更嚴密檢查。

曼聯下周日英超就會在主場鬥利物浦，有球迷在Twitter預告將安排在「雙紅會」當日進行另一場示威，並預期會是歷來最大規模，紅魔或要再進一步加強保安。在處理外患之際，曼聯不忘處理的球員合約。據報曼聯周一已跟後備中堅艾歷拜利續下新約，讓他留效紅魔至2024年。據指這位科特迪瓦中堅在奧脫福的上陣時間並不會多，領隊蘇斯克查亦寧可要哈利馬古尼及域陀連迪路夫這對中堅組合，但拜利仍高與說：「一張新合約就像一個新的挑戰，我已經準備好迎接挑戰。」

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