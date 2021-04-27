東京奧組委在今年3月公佈，考慮全球疫情，延期至7月的東京奧運不會開放給海外觀眾入場觀賽。作為東京奧運門票香港區銷售票務代理的香港中國旅行社，將分三階段為已購買與東京奧運相關產品的客戶辦理退票及退款申請。

原定2020年上演的東京奧運，因疫情全球大流行而延期一年、於7月23日在日本的東京揭幕，並於8月8日結束；惟疫情近日未見緩和，海外觀眾終未能赴日觀看賽事。作為東京奧運門票香港區銷售票務代理的中旅社，近日向已購票人士發電郵通知退款事宜，退款申請安排亦會分三個階段進行，第一階段的處理日期為4月26日至5月2日，處理門票的日期範圍為7月23至27日。第二階段的處理日期為5月3至9日，處理門票的日期範圍為7月28至8月1日，至於第三階段的處理日期為5月10至16日，處理門票的日期範圍為8月2日及之後的日子。

中旅社表示，各類產品的退款手續費按合約條款收取，差額以原支付款方式退回。中旅社在購票條款及細則中，列出收取手續費的詳情，門票產品：在購票時向香港中國旅行社所繳付的門票金額之20%代理服務費（不足港幣一元之數須作一元計算，按每張計算）將不獲退還；套票產品：需繳付門票、航空公司、酒店及有關供應商所收取之費用及香港中國旅行社之手續費，合共每位原定出行客人港幣600元。

如有任何查詢，可致電中旅社的奧運專線（2998 7080）或電郵至 og2020@ctshk.com，標題請註明「查詢退款安排 - 產品單據號碼」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波