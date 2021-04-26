今屆歐聯四強中，有三支球隊陣中分別都有叫做「文迪」的非裔球員效力，分別是車路士門將艾度亞文迪、皇家馬德里後衞費蘭特文迪及曼城後衞班捷文文迪，唯獨巴黎聖日耳門陣中沒有「文迪」，故今屆歐聯將有多達75%的機率由文迪捧盃！

三名文迪之中，據英國《太陽報》早前報道指，車路士的艾度亞與皇馬的費蘭特屬堂兄弟關係，二人周二有機會正面對決。其中費蘭特自2019年夏天加盟皇馬後，漸漸取代馬些路成為皇馬正選左閘，甚至在球隊右閘缺人時充當替工。 ＼

至於比費蘭特大四歲的艾度亞雖然較遲成名，但今季加盟車路士後已迅速取得正選，令全球最貴門將阿列沙巴拿加長坐後備席，表現穩健的艾度亞今季已多達22次保持不失，當中七場是在歐聯取得。

至於效力曼城的班捷文文迪，與另外兩位文迪並沒有血緣關係，雖然26歲的班捷文在摩納哥成名較早，自2017年夏天加盟曼城後已收穫4個冠軍，然 而由於他攻強於守、經常失位表現不穩，早已失去正選位置，目前排在祖奧簡斯路及辛真高之後，只有在曼城輪換時始會上陣，料在餘下歐聯賽事難望披甲。

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