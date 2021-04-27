上周拜仁教練費歷克在球隊3:2擊敗禾夫斯堡一仗宣佈季後離隊，雖然當時球會表明會盡力留人，惟直至周二拜仁在官方網站發聲明指，確認教練費歷克會在今季結束後離開球隊，同時間亦宣佈由7月起會由33歲的RB萊比錫教練尼高斯曼出任新教練，而且雙方簽下一份長達5年的合約。

本來費歷克與拜仁的合約直至2023年夏天才到期，不過拜仁在官方網站提到雙方已經達成協議提早在今年夏天結束合約。此前就有傳費歷克很大機會在今夏歐國盃後接任路維，成為德國隊新教練，不過對於去年帶領拜仁成為6冠王，費歷克透過官方網站表示：「過去兩年對我而言很難忘，勝利、冠軍以及日常工作也是美好的時光。我要感謝拜仁整個董事會，不過這段時間，我們無法與球迷一起慶祝，這是令人非常沮喪，我希望拜仁大家庭在未來一切順利。」

至於即將接手拜仁的尼高斯曼，此前一直有傳受到不少大球會的邀請，惟一直都未有離開RB萊比錫，而現時這位年僅33歲的少帥終於正式踏入豪門。董事局成員之一的簡尼就對尼高斯曼的評價極高：「尼高斯曼的5年合約，就表明了他對於拜仁的認同，我堅信我們會與尼高斯曼一起塑造拜仁成功的未來。另外我要感謝費歷克帶領拜仁取得大成功，現在已經實現了他在合約到期前離開拜仁的願望。」

只不過此前曾經拜仁在2018年就曾找來過球員時期踢過拜仁，當時只得46歲的尼高高華執教鞭，可惜因為成績欠佳及與隊內球員不和，導致僅執教一年多就有傳因為被解僱。雖然尼高斯曼從賀芬咸開始就被外界視為足球教練界的新力軍，而且帶領萊比錫的成績尚算不錯，惟考慮到現時拜仁陣中的紐亞、湯馬士梅拿及羅拔利雲度夫斯基幾名主力的年紀亦與尼高斯曼相若，故有可能出現無法壓住大牌球星的情況出現。

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