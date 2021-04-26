今屆歐聯四強有傳統王者，也有千禧年後崛起的新豪門，而過往有位名宿，竟然四支球隊都效力過，就是「球壇浪人」安歷卡。

退役法國射手安歷卡，職業生涯效力過10多間球會，而且在不少有名氣球會都留過足迹，今屆歐聯四強的巴黎聖日耳門（PSG）、皇家馬德里、曼城及車路士，他都效力過。安歷卡本身是PSG青訓產品，後來被雲格看中帶到阿仙奴，17歲就離開法甲，但好高騖遠的他在兵工廠只短暫留了兩年，就以高達2,230萬鎊的價錢轉會更大規模的皇馬，99/00球季隨皇馬捧起他生涯首座歐聯錦標，也是人生唯一一次，由於難以適應西甲，安歷卡在2000年夏天返回PSG。

至於曼城與車路士，則是他後來重返英超時所效力過的球會。他穿上曼城戰袍時，球隊仍未被阿布札比財團收購，在英超只是中游球隊，但他那時踢得不錯，效力3季有2季都是隊內首席射手，合共射入45球。

要數安歷卡效力最長時間的球會，就是2008年冬天加盟的車路士，上陣184場射入59球，更差點有機會染指第二座歐聯錦標，可惜球隊在2008年決賽不敵曼聯飲恨，正是因為他在互射12碼階段操刀宴客，令車仔要再等四年才首次在歐聯封王，諷刺的是這位法國射手剛好在11/12那季的季中，離隊投奔中超的上海申花，與第二次歐聯冠軍無緣。

文：盧卡東尼