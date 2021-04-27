英超車路士周二歐聯作客對西甲皇家馬德里，不過藍戰士在油王阿巴莫域治入主前並非歐洲傳統勁旅，兩隊甚少在歐洲賽對壘。翻查往績，車路士歷來在歐洲賽對皇馬，竟然保持不敗。另外，車仔主帥杜曹執教以來四次領軍對由施丹統領的皇馬，同樣未嘗敗績。

車路士歷來三次與皇馬在歐洲賽對壘全屬決賽，保持2勝1和不敗。2隊在1971年歐洲盃賽冠軍盃決賽賽和1:1，車路士重賽2:1擊敗皇馬捧盃。之後兩隊再碰頭已是1998年歐洲超級盃，車路士1:0擊敗皇馬捧盃。

杜曹帶領車仔後，各項賽事取得14勝5和2負，當中落敗的兩場，分別是聯賽爆冷不敵西布朗及歐聯8強次回合0:1負波圖，成績相當理想。

更值得留意是，杜曹執教生涯先後帶領多蒙特及巴黎聖日耳門（PSG）四次在歐戰面對由施丹領軍的皇馬，成績是1勝3和不敗，更有趣是3場賽和的賽果都是2:2，可說相當巧合。

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