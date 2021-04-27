周一英超公佈，計劃已久的英超名人堂終於面世，並同時宣佈英超史上入球王舒利亞以及四奪神射手的亨利入選。隨後，英超亦公佈23人候選名單，當中曾效力曼聯的球員成為大戶佔10人，簡東拿、碧咸，堅尼等悉數入圍，但效力紅魔多年，贏得史上最多13次英超冠軍的傑斯卻未有出現在名單之上，似乎受近期惹上官非一事影響。

英超原定於去年2月創立英超名人堂，但因疫情關係原定計劃被迫擱置，而一年之後計劃終於面世，並宣佈舒利亞及亨利率先入選。隨後的23人名單之中，幾乎所有家傳戶曉的名字亦有份入圍，當中曾效力曼聯的球員的佔最多，包括高爾、簡東拿、碧咸、堅尼、舒米高、里奧費迪南、史高斯、尼曼查維迪、奧雲，以及尹佩斯同樣在名單中。

另外，曾效力阿仙奴的亦有7人之多，包括伯金、伊恩胡禮、韋拉，蘇甘寶等。至於車路士就有泰利、林柏特，以及杜奧巴等入圍，利物浦的神奇隊長謝拉特就與科拿一同入圍。而修咸頓傳奇拿鐵斯以及熱刺前鋒費迪南亦有在23人候選名單中。球迷現時起至5月9日前可到英超官網投票，23人之中最終會選出6人於今年入選名人堂。

英超名人堂23人候選名單

門將：舒米高

後衞：阿當斯、蘇甘寶、艾殊利高爾、里奧費迪南、泰利、尼曼查維迪

中場：碧咸、謝拉特、堅尼、史高斯、林柏特、韋拉、拿鐵斯

前鋒：伯金、簡東拿、高爾、杜奧巴、費迪南、科拿、奧雲、尹佩斯、伊恩胡禮

資料來源：英超官網

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