受疫情影響，賽車壇受到重大打擊，F1賽會宣佈會就排位賽進行改革，在其中三個賽站引入短途「衝刺賽」，希望提升周五及周六賽事的可觀性。

F1透過官方網頁宣佈，已跟國際汽車聯會（FIA）與全部10支車隊達成協議，在今季其中三個賽站，將傳統在周六舉行的排位賽，改成一場大約100公里，即是正規賽事約三分一路程的短途衝刺賽，以決定周日正本戲的起步次序，當中排前三名的車手更可獲得額外分數，冠軍可得三分、亞軍兩分、季軍一分。

F1暫時仍未正式公佈三場衝刺賽的具體賽程，但有消息指，7月16日至18日在銀石舉行的英國站，以及9月10日至12日在蒙扎上演的意大利站都會是試點，而另一場衝刺賽將會在歐洲以外舉行，當中以11月5日至7日的巴西站呼聲最高，但尚有其他賽站表示有興趣試辦。

按照新安排，各隊會在周五早上進行一節練習賽，下午會以傳統排位賽方式，決定周六衝刺賽的出賽次序，而周六上午會有一節練習賽，到下午就會上演衝刺賽，決定周日正本戲的排位。

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